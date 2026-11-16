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16/11/2026 18:10

《神州金融》10月上海人民幣存款增加4442億，人民幣貸款減少345億

　　中國人民銀行上海總部披露上海市貨幣信貸運行數據，顯示10月上海市人民幣存款增加4442億元（人民幣．下同），人民幣貸款減少345億元。

　　總體各項存貸款增長平穩。10月末，上海市本外幣各項存款餘額26.37萬億元，同比增長9.5%。本外幣各項貸款餘額13.63萬億元，同比增長5.4%。

　　存款方面，10月，人民幣存款增加4442億元，同比多增2076億元。其中，住戶存款減少625億元，同比少減534億元；非金融企業存款減少711億元，同比多減519億元；財政性存款增加742億元，同比多增359億元；非銀行業金融機構存款增加4752億元，同比多增2075億元。當月外幣存款增加21億美元，同比多增8億美元。

　　貸款方面，10月，人民幣貸款減少345億元，同比多減523億元。分部門看，住戶部門貸款減少143億元，其中，短期貸款減少39億元，中長期貸款減少104億元；企業單位貸款減少134億元，其中，短期貸款增加8億元，中長期貸款增加39億元，票據融資減少112億元；非銀行業金融機構貸款增加0.1億元。當月外幣貸款增加11億美元，同比少增14億美元。


《經濟通通訊社16日專訊》

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