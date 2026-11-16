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16/11/2026 08:44

【聚焦ＡＰＥＣ】謝鋒：中美關係發展得好，亞太合作就推進得好

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 謝鋒：中美關係影響亞太合作推進
▷ APEC峰會本周深圳舉行，主題聚焦開放創新合作
▷ 謝鋒呼籲中美合作推進AI發展與治理

　　亞太經合組織峰會（APEC）本周將在深圳舉行，中國駐美大使謝鋒周日（15日）在官媒發表署名文章指，中美關係發展得好，亞太合作就推進得好；中美在亞太良性互動，地區就更加繁榮穩定。太平洋足夠大，容得下中美共同發展，中美應做出表率維護多邊貿易體制，破除保護主義壁壘，合力打造開放型亞太經濟，共同促進亞太經濟開放繁榮。

　　文章題為《以中美建設性戰略穩定促進亞太共同繁榮》，謝鋒指出今年APEC「中國年」明確「建設亞太共同體，促進共同繁榮」主題，聚焦「開放、創新、合作」3大優先領域，將引領區域經濟合作再上新台階，推動亞太共同體建設揚帆再啟航。今年也是中美關係的「大年」，兩國元首半年內實現互訪，創造了中美交往的歷史，雙方同意構建中美建設性戰略穩定關係，為兩國關係發展提供新的戰略指引，為亞太共同體建設開闢更光明前景。

*中美應應開展合作，攜手推進AI發展和治理*

　　謝鋒表示，開放是亞太繁榮的生命線，經貿是中美關係的壓艙石和推進器，即將舉行的APEC工商領導人峰會，美國企業報名數量最多，表明開放合作是人心所向。中美同為科技大國和人工智能大國，不必諱言競爭，更應開展合作，中方期待更多國家包括美國加入世界人工智能合作組織，攜手推進AI發展和治理。

　　謝鋒強調，中美和亞太各經濟體應當不斷擴大人員往來和多領域務實合作，促進人民相知相親。期待在兩國元首戰略引領下，雙方堅持相向而行，加快把中美建設性戰略穩定關係新定位的願景轉化為行動，朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一條大國正確相處之道。


《經濟通通訊社16日專訊》

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