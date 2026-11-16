【數據解讀】內地10月經濟數據全面遜預期，分析指年內不會加碼刺激

內地10月經濟活動數據全面遜於預期，其中規模以上工業增加值同比增長4.8%，創三個月最低增速，社會消費品零售總額同比增速回落至0.4%；1-10月固定資產投資同比降幅擴大至8.1%，為六年來最大跌幅。



路透援引分析人士指出，10月數據雖全線走弱，不過單月數據不會對全年增長大局造成影響，今年增長目標仍能夠達成，因此預計年內不會加碼刺激措施。



*中信銀行國際：財政貼息等刺激作用仍未完全顯現*



中信銀行(國際)首席經濟師丁孟表示，內需仍需進一步改善，才能支持包括投資和工業生產在內的經濟指標持續企穩回升。結合之前發布的新增人民幣貸款數據可以發現，支持房地產復甦的政策，如財政貼息，對於需求的刺激作用仍未完全顯現。



今年餘下時間出台進一步貨幣政策刺激可能性低，但是明年預計經濟增長目標仍可能和今年類似，考慮到今年進出口的高基數效應，可能會有更大力度的財政和貨幣政策出台以對沖出口增速可能的回落。年底的中央經濟工作會議的基調值得重點關注。



*凱投宏觀：消費疲軟範圍正在擴大*



至於凱投宏觀中國經濟學家Nguyen Hoang Nam指出，中國經濟增長動能有所減弱，內需依然疲軟，消費和投資雙雙走弱。基礎設施投資再度下滑，表明財政支持政策尚未真正發揮作用。工業生產增速同樣放緩，不過外需和高技術製造業仍表現出較強韌性。



10月社零同比增速放緩至0.4%，扣除通脹因素後，實際零售額的降幅更大。以舊換新政策覆蓋的耐用消費品銷售額繼續快速下滑，同時其他商品銷售也走弱，表明消費疲軟的範圍正在擴大。



*ING：今年料成疫情以來消費最差一年*



另外，ING大中華區首席經濟學家宋林認為，10月社零、投資和工業均弱於市場預期，為四季度經濟開局敲響了警鐘。房地產價格持續顯現企穩跡象，算是為數不多的積極因素，但整體而言，國內經濟仍需要更多政策支持。進入2026年最後階段，消費增長動能依然疲弱。儘管基數效應有所改善，可能為未來幾個月的數據提供一定支撐，但今年很可能成為疫情以來消費表現最差的一年。



展望未來，隨著以舊換新效果退坡，政策層面可能需要採取新的方式來提振消費。消費者信心持續低迷，仍是阻礙復甦的核心問題，必須採取更加行之有效的政策加以解決。重振消費者信心有兩個主要途徑：一是推動資產價格企穩，二是促進工資收入更快增長。



*保銀資本：明年AI資本開支周期強勁增勢或放緩



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威則說，隨著年底臨近，預計今年的宏觀政策基調不會發生變化。關鍵問題在於，政府將如何設定明年的經濟增長目標。展望2027年，全球經濟增長面臨下行風險。人工智能資本開支周期的強勁增長勢頭可能放緩。事實上，在英偉達相件發生前，市場就已經對這一風險有所擔憂。如今，這一風險變得更加嚴峻。



*澳新銀行：業界估年內不會出台新的刺激措施*



澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬預期，今年全年GDP增速保持4.5%以上。當前政策重點轉向中美關係以及2027年部署，預計年內仍然不會出台新的刺激措施。



《經濟通通訊社16日專訊》