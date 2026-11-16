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AH股新聞

16/11/2026 17:53

《神州債市》財政部明日開展11月份國債做市支持操作，規模共6.5億元

　　財政部公布，為支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關係的國債收益率曲線，財政部決定開展11月份國債做市支持操作，方向為隨賣，競爭性招標時間為明日，操作券種為2026年記帳式附息（十三期）國債和2026年記帳式附息（十七期）國債，操作額分別為3.2億元人民幣、3.3億元人民幣，期限分別為2年和3年。11月20日（周五）起與同期國債合併上市交易。


《經濟通通訊社16日專訊》

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