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AH股新聞

16/11/2026 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開0.63%，外交部官宣中俄美元首周四會晤

　　A股三大指數齊低開，滬綜指低開0.63%，報3611.54點，深成指低開0.79%，創業板指低開1.26%。2026年亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議18至19日在深圳舉行，外交部今日宣布，國家主席習近平將於本周四（19日）同俄羅斯總統普京、美國總統特朗普舉行中俄美元首會晤。

　　經濟數據方面，人行上周五（13日）公布，前10個月人民幣貸款增加11.42萬億元（人民幣．下同）。按上月公布的前三季度人民幣貸款增加11.52萬億元計算，即10月新增人民幣貸款-1000億元，遜於市場預期。這是新增人民幣貸款繼今年7月轉負，以3400億元負值刷新紀錄後，再次轉負。同月，廣義貨幣(M2)餘額359.06萬億元，同比增長7.1%，增速低於預期的7.2%，並創2025年3月以來新低。分析認為，數據反映居民「存多貸少」風向未變，這並不利於內需復甦，通縮風險難以消除。

　　此外，人行公布今日進行4600億元7天期逆回購，公開市場有3640億元逆回購到期，即今日淨投放960億元。本周公開市場短期逆回購將到期6640億元，其中包括隔夜逆回購3640億元，7天期逆回購3000億元。

　　人行上周五並公告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展2000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月。


《經濟通通訊社16日專訊》

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