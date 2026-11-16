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AH股新聞

16/11/2026 15:04

《Ａ股行情》10月經濟數據全面遜預期，滬綜指跌0.87%，險守3600關

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 10月中國工業、消費、固定資產投資數據遜預期
▷ 滬綜指跌0.87%收3602.57點，深成指跌2.53%
▷ 科技板塊受英偉達風波拖累，銀行股逆市上漲

　　內地10月經濟數據全面遜預期，加上英偉達(US.NVDA)風波持續擾動帶累科技板塊，滬深股市下調，滬綜指一度跌穿3600關鍵點，最終全日收低0.87%報3602.57點，險守三千六關，三連跌；深成指也跌2.53%，創業板指重挫4.37%。兩市全日成交額僅1.48萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日減1712億元或一成。

　　國家統計局公布10月「三頭馬車」經濟數據，工業同比增速下滑至三個月低點，消費持續疲軟，固定資產投資累計同比降幅創六年半最大。分析人士認為，雖然10月經濟活動數據全面遜預期，不改全年增長大局，中國仍有望實現全年4.5%-5%的增速目標，政策年內再度加碼刺激的必要性有限。市場關注轉向本周APEC峰會中俄美元首會晤，聚焦會議可能的成果及中國2027年政策。

　　盤面上，英偉達創始人黃仁勳辭職風波，繼續給全球AI投資及中美科技關係增不確定性，A股算力硬件、芯片半導體領跌大市。光通訊三巨頭重挫，中際旭創(深:300308)大跌12.3%，天孚通信(深:300394)跌11.8%，新易盛(深:300502)軟11%。英國《金融時報》報道，黃仁勳正考慮重返英偉達CEO職位，而且已與親信討論回歸可能性。

　　上漲方面，銀行股全天走強，工商銀行(滬:601398)收升2.3%，報9.05元創歷史新高。銀行業淨息差迎來邊際企穩信號，2026年前三季度，42家上市銀行的利息淨收入累計同比增長8.3%，較2025年全年的0.0%及2025年上半年的-1.3%有顯著改善。

 

滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3003979.80-0.91　
上證指數3602.57-0.877062.14
深證成指10690.78-2.537782.76
創業板指2320.02-4.37　
科創501213.68-5.16　
B股指數271.82-1.081.11
深證B指1120.17-0.200.58


《經濟通通訊社16日專訊》

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