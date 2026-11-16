《Ａ股行情》10月經濟數據全面遜預期，滬綜指跌0.87%，險守3600關

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內地10月經濟數據全面遜預期，加上英偉達(US.NVDA)風波持續擾動帶累科技板塊，滬深股市下調，滬綜指一度跌穿3600關鍵點，最終全日收低0.87%報3602.57點，險守三千六關，三連跌；深成指也跌2.53%，創業板指重挫4.37%。兩市全日成交額僅1.48萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日減1712億元或一成。



國家統計局公布10月「三頭馬車」經濟數據，工業同比增速下滑至三個月低點，消費持續疲軟，固定資產投資累計同比降幅創六年半最大。分析人士認為，雖然10月經濟活動數據全面遜預期，不改全年增長大局，中國仍有望實現全年4.5%-5%的增速目標，政策年內再度加碼刺激的必要性有限。市場關注轉向本周APEC峰會中俄美元首會晤，聚焦會議可能的成果及中國2027年政策。



盤面上，英偉達創始人黃仁勳辭職風波，繼續給全球AI投資及中美科技關係增不確定性，A股算力硬件、芯片半導體領跌大市。光通訊三巨頭重挫，中際旭創(深:300308)大跌12.3%，天孚通信(深:300394)跌11.8%，新易盛(深:300502)軟11%。英國《金融時報》報道，黃仁勳正考慮重返英偉達CEO職位，而且已與親信討論回歸可能性。



上漲方面，銀行股全天走強，工商銀行(滬:601398)收升2.3%，報9.05元創歷史新高。銀行業淨息差迎來邊際企穩信號，2026年前三季度，42家上市銀行的利息淨收入累計同比增長8.3%，較2025年全年的0.0%及2025年上半年的-1.3%有顯著改善。





滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 3979.80 -0.91 上證指數 3602.57 -0.87 7062.14 深證成指 10690.78 -2.53 7782.76 創業板指 2320.02 -4.37 科創50 1213.68 -5.16 B股指數 271.82 -1.08 1.11 深證B指 1120.17 -0.20 0.58



《經濟通通訊社16日專訊》