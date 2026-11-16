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16/11/2026 16:02

【聚焦ＡＰＥＣ】中國外交部：中美俄元首將圍繞維護世界和平、促進大國關係戰略穩定深入交換意見

　　亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議將於11月18-19日在深圳舉行，中美俄三國元首定於19日(周四)在PEC峰會期間舉行三邊會晤。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，這是中俄美三國元首歷史上首次面對面會晤，將圍繞維護世界和平、促進大國關係戰略穩定深入交換意見，具有開創性意義。

　　毛寧指出，中俄美都是聯合國創始會員國和安理會常任理事國。歷史上三國曾並肩贏得世界反法西斯戰爭的勝利。當前形勢下，三國肩負著合作應對全球性挑戰、促進世界和平穩定的重要責任。中俄美加強溝通，管控分歧，穩定關系，符合三國利益，也是國際社會的期待，有利於穩定世界局勢，推動對話合作。

　　另外，毛寧在被問到中方計劃在中俄美元首會晤中討論甚麼問題時回應稱，「相信三國元首將就事關全球和平的重要問題深入交換意見，會晤的情況我們會及時發布消息」。後續被問到中方目前是否有與俄羅斯、日本等國的雙邊會談安排時，毛寧強調，「關於APEC領導人非正式會議期間的雙邊會晤，目前我沒有可以提供的消息。如有消息，我們也會及時發布」。


《經濟通通訊社16日專訊》

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