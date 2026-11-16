  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

16/11/2026 10:05

【聚焦數據】內地10月社會消費品零售總額同比增0.4%，低於預期

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 10月社會消費品零售總額同比增0.4%，低於預期0.8%
▷ 除汽車外消費品零售額增2.5%
▷ 1-10月累計零售總額同比增1.0%

　　國家統計局今日公布，10月份，社會消費品零售總額46463億元(人民幣．下同)，同比增長0.4%，遜於市場調查預估中值0.8%。其中，除汽車以外的消費品零售額43162億元，增長2.5%。

　　1-10月份，社會消費品零售總額416464億元，同比增長1.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額383811億元，增長2.8%。

*10月商品零售額同比增長0.3%，餐飲收入增0.7%*

　　按經營單位所在地分，1-10月份，城鎮消費品零售額359918億元，同比增長0.9%；鄉村消費品零售額56546億元，增長2.2%。10月份，城鎮消費品零售額40098億元，同比增長0.2%；鄉村消費品零售額6365億元，增長1.5%。
　
　　按消費類型分，1-10月份，商品零售額369261億元，同比增長0.9%；餐飲收入47203億元，增長2.2%。10月份，商品零售額41228億元，同比增長0.3%；餐飲收入5235億元，增長0.7%。

　　按零售業態分，1-10月份，限額以上零售業單位中便利店、超市零售額同比分別增長5.1%、3.5%；專業店、百貨店、品牌專賣店零售額分別下降2.2%、3.5%、11.0%。
　
　　1-10月份，全國網上商品和服務零售額169811億元，同比增長3.7%。其中，網上商品零售額107274億元，增長2.9%；在網上商品零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長15.3%、1.8%、0.1%。網上服務零售額62537億元，增長5.0%。


《經濟通通訊社16日專訊》

【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

港元定存大比拼！美國加息預期升溫，銀行出招吸客，華僑1個月5...

15/11/2026 13:29

貨幣攻略

神州經脈 | 習近平將南下主持APEC峰會，廣東進出口連續5...

13/11/2026 17:45

聚焦APEC

敘利亞捲入也門戰局，走向去伊朗化

12/11/2026 12:09

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金