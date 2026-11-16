【聚焦數據】內地10月社會消費品零售總額同比增0.4%，低於預期

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▷ 除汽車外消費品零售額增2.5%
▷ 1-10月累計零售總額同比增1.0%
國家統計局今日公布，10月份，社會消費品零售總額46463億元(人民幣．下同)，同比增長0.4%，遜於市場調查預估中值0.8%。其中，除汽車以外的消費品零售額43162億元，增長2.5%。
1-10月份，社會消費品零售總額416464億元，同比增長1.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額383811億元，增長2.8%。
*10月商品零售額同比增長0.3%，餐飲收入增0.7%*
按經營單位所在地分，1-10月份，城鎮消費品零售額359918億元，同比增長0.9%；鄉村消費品零售額56546億元，增長2.2%。10月份，城鎮消費品零售額40098億元，同比增長0.2%；鄉村消費品零售額6365億元，增長1.5%。
按消費類型分，1-10月份，商品零售額369261億元，同比增長0.9%；餐飲收入47203億元，增長2.2%。10月份，商品零售額41228億元，同比增長0.3%；餐飲收入5235億元，增長0.7%。
按零售業態分，1-10月份，限額以上零售業單位中便利店、超市零售額同比分別增長5.1%、3.5%；專業店、百貨店、品牌專賣店零售額分別下降2.2%、3.5%、11.0%。
1-10月份，全國網上商品和服務零售額169811億元，同比增長3.7%。其中，網上商品零售額107274億元，增長2.9%；在網上商品零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長15.3%、1.8%、0.1%。網上服務零售額62537億元，增長5.0%。
《經濟通通訊社16日專訊》
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