兆威機電A股(深:003021)曾一度跌停，跌停價84.27元(人民幣．下同)，現報85元，跌9.2%，最高價92.55元；成交676.74萬股，成交金額6億元；量比0.8倍，換手率3.3%。
兆威機電H股(02692)跌9.8%，報26.58港元，最低價26.58港元，最高價29.66港元；成交157.72萬股，成交金額4340萬港元；主動買沽比率43:57，資金淨主動賣出513.95萬港元。兆威機電A股較H股呈276.2%溢價。
《經濟通通訊社17日專訊》
17/11/2026 14:09
兆威機電A股(深:003021)曾一度跌停，跌停價84.27元(人民幣．下同)，現報85元，跌9.2%，最高價92.55元；成交676.74萬股，成交金額6億元；量比0.8倍，換手率3.3%。
兆威機電H股(02692)跌9.8%，報26.58港元，最低價26.58港元，最高價29.66港元；成交157.72萬股，成交金額4340萬港元；主動買沽比率43:57，資金淨主動賣出513.95萬港元。兆威機電A股較H股呈276.2%溢價。
《經濟通通訊社17日專訊》
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