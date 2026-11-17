安本投資中國股票主管姚鴻耀指，全球科技股於美國中期選舉後出現波動，市場再度聚焦人工智能相關投資及估值水平。就中國市場而言，AI領域基本面受到的直接影響較為有限。若美國民主黨擴大在國會的影響力，或有助紓緩市場對關稅進一步升級及政策逆轉的憂慮，並提振市場情緒。然而，中美競爭仍將持續，尤其集中於科技、國家安全及供應鏈等範疇。若美國進一步收緊科技出口限制，反而可能加快中國推進半導體及AI技術的自主研發實力，並利好科技本土化相關板塊的投資氣氛。



值得留意的是，中國市場的投資機會並不局限於AI。近期盈利增長已由科技板塊擴展至金融、原材料、醫療保健及出口相關行業。同時，愈來愈多中國企業正將其科技及製造能力拓展至海外市場。近期市場波動進一步凸顯主動選股的重要性。投資者可透過中國市場把握本土AI及半導體行業的長遠增長機遇，該行業的估值相比今年較早前已顯著回落。此外，不少企業也潛在投資機會，他們的盈利增長主要由中國自身經濟主導，而且海外業務正日益帶來貢獻。



*市場過熱情況有所降溫，中美科技股走勢開始分化*



經歷之前大幅上升後，中國股市及科技板塊近期出現調整，市場擁擠度亦有所降溫。整體而言，企業盈利表現仍然理想，而部分科技股估值已趨合理，加上中國本土AI產業投資預計持續增長，為市場帶來新的投資機會。



經歷年初強勁升勢後，中國科技股近期有所回調。科技板塊佔A股成交額比重，由7月初高位的49.7%回落至37.2%。熱門股的交易集中度亦已回落至4月初水平，反映市場持倉不再過度集中。



此外，中美科技股走勢近期開始分化。2026年上半年，科創50指數及創業板指數大致跟隨納斯達克100指數表現，但近期相關性已明顯下降。



*A股企業盈利增長具支持，科技板塊估值已明顯調整*



2026年第二季A股企業盈利按年增長29.4%，較前一季度的9.3%顯著加快；而上半年的盈利增幅，則達到19.5%。即使近期市場回調，市場對未來盈利增長預測仍然高企。盈利增長來源亦已由AI相關股份擴展至金融、原材料、醫療保健及出口企業，為投資者提供更廣泛的選股機會。



估值方面，科技板塊已出現明顯調整。MSCI中國A股信息科技指數的未來12個月前瞻市盈率，已由2026年6月的47倍回落至22倍，重返2024年底DeepSeek熱潮爆發前水平，但市場對相關企業未來盈利的預期增長，仍高達40%至50%。



*AI投資周期仍處發展階段，投資機遇不限於晶片產業*



中國本土AI投資周期仍處於發展階段。市場預計，中國AI資本開支將由2025年的1100億美元增至2030年的3460億美元，複合年增長率約26%。



投資機遇亦不限於晶片產業。根據估算，「十五五」規劃（2026至2030年）期間，AI相關類別的累計投資總額達1.4萬億美元，涵蓋數據中心、電力基建、原材料及設備等領域，為中國科技企業創造更多由本土需求驅動的投資及盈利增長機會。



對投資者而言，市場持倉過於集中的情況已顯著改善，企業盈利表現保持穩健，部分板塊估值亦已完成重估，而本土AI投資預計持續增長。現階段有利於透過主動選股策略發掘機遇，並值得重新審視中國股票市場的投資價值。



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《環富通基金頻道17日專訊》