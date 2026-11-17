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《經濟通通訊17日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平在廣東中山考察：奮力開創粵港澳大灣區高質量發展新局面

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平16日在廣東省中山市考察時強調，深入學習貫徹黨的二十屆五中全會精神，把全會作出的各項決策部署不折不扣落到實處，以持之以恒推進全面從嚴治黨的新成效，更好推動珠江口東西兩岸融合發展，奮力開創粵港澳大灣區高質量發展新局面。



中國經濟有望延續向新向優向好發展態勢

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「10月份經濟運行總體保持穩中有進發展態勢。」國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉11月16日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，10月份國際環境動盪不安，地緣政治衝突延宕發酵，但中國經濟頂住壓力，繼續保持總體平穩、向新向優發展態勢，展現出強大韌性和活力。



國家外匯局數據顯示10月跨境資金淨流入769億美元

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11月16日，國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌就10月外匯市場形勢回答記者提問時表示，10月跨境資金淨流入769億美元，較9月有所增加。





《上海證券報》



習近平在廣東中山考察：奮力開創粵港澳大灣區高質量發展新局面

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平16日在廣東省中山市考察。



10月國民經濟繼續保持總體平穩、向新向優發展態勢

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受中秋錯月因素、外部擾動加劇等影響，10月部分經濟指標增速有所回落，但工業生產、服務業生產等數據仍保持平穩較快增長，新動能發展繼續向好，表明經濟延續動能向新、結構向優的發展態勢。



中證監國際顧問委員會：推動構建更加包容、更具活力資本市場生態

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據中國證監會16日發布的消息，中國證監會國際顧問委員會第23次會議日前在上海召開。顧委會主席霍華德·戴維斯先生、副主席史美倫女士等14名顧委會委員，以及中國證監會主席吳清、副主席劉浩凌等出席了本次會議。





《證券時報》



習近平在廣東中山考察：奮力開創粵港澳大灣區高質量發展新局面

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平16日在廣東省中山市考察。



10月經濟數據釋放動能轉換積極訊號

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11月16日，國家統計局發布數據顯示，10月份全國規模以上工業增加值同比增長4.8%，服務業生產指數同比增長4.6%；1-10月份社會消費商品和服務零售總額同比增長2.5%，固定資產投資（不含農戶）同比下降8.1%。國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦新聞發布會上表示，從10月份情況看，動能轉換取得積極成效。國民經濟運行延續總體平穩、向新向優發展態勢。



四條主線推動合作，中國與APEC經濟體達成近50項經貿成果

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2026年亞太經合組織(APEC)領導人會議周大幕已啟。11月16日，新聞中心舉行第四場吹風會，中華人民共和國國際貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼介紹了APEC「中國年」經貿合作有關情況。李成鋼稱，一年來，中國圍繞推進區域經濟一體化、支持世貿組織工作、深化數智合作和發展綠色經濟等四條主線推動合作，與APEC經濟體達成近50項務實成果。