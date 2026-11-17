彭博匯總的數據顯示，截至11月13日當周，在美國上市的新興市場ETF中，流向中國大陸和香港的資金規模位居第二，台灣流出規模居首。



數據顯示，截至11月13日當周，中國大陸及香港吸金5.013億美元，為連續第三周錄得流入。印度為吸金量居首，達到5.027億美元。台灣流出規模最大，為3.713億美元，超過前周的2.825億美元。



投資於開發中國家及特定國家的美國上市新興市場ETF資金流入總額為7.203億美元，是前周的約2.8倍，年迄今合計流入632億美元。



《經濟通通訊社17日專訊》