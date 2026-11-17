杭州今日出讓3宗涉宅用地，最終2宗溢價、1宗底價成交，總成交金額50億元(人民幣．下同)。



其中，上城區宅地經過60輪競價，最終由綠城以24.27億元競得，成交樓面價42491元/平方米，溢價率32.84%；錢塘區地塊為組合地塊(2宗宅地、1宗商業用地)，經過35輪競價，最終興耀房產和濱江集團聯合體以22.96億元競得，成交綜合樓面價17582元/平方米，溢價率26.43%；臨安區宅地由榮上地產和國興集團聯合體以底價2.82億元競得，成交樓面價3750元/平方米。



《經濟通通訊社17日專訊》