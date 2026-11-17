字節跳動招聘官網今日顯示，公司正在招聘「OTT端產品經理-紅果短劇」，工作地點為北京。該崗位將負責紅果短劇大屏及電視端產品從0到1建設，表明紅果短劇正在推進手機端之外的客廳大屏布局。



招聘信息顯示，該崗位需要承擔OTT端產品規劃、功能設計、交互體驗及播放適配等工作，並對電視端用戶規模、使用時長和會員收入負責。同時，產品經理還需探索投屏會員、會員訂閱及衍生權益等變現方式。



紅果短劇是抖音集團於2023年推出的免費內容產品，除短劇外，還提供電影、電視劇、小說和有聲書等內容。根據QuestMobile發布的2026年短劇營銷行業報告，截止到2026年5月，短劇行業去重用戶規模達到8.51億，紅果免費短劇月活躍用戶獨佔3.56億，同比增長79.1%，在過去一年內實現了持續高速增長。



另據QuestMobile發布的2026中國移動互聯網秋季大報告，2026年9月，抖音集團前三大應用變為抖音、紅果免費短劇、豆包，去重總用戶量分別為10.29億、4.3億和4.19億。



《經濟通通訊社17日專訊》