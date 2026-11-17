滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.47%，甫開市已失三千六，其後一度跌至0.6%，報3565.59點，其中，半導體板塊跟隨大市氣氛低迷，隨後見資金抄底，現轉升近4%領漲大市。滬綜指目前跌幅收窄至0.2%，報3595點，深成指、創業板轉升近1%，分別報10750點及2338點。
《經濟通通訊社17日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
17/11/2026 11:26
滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.47%，甫開市已失三千六，其後一度跌至0.6%，報3565.59點，其中，半導體板塊跟隨大市氣氛低迷，隨後見資金抄底，現轉升近4%領漲大市。滬綜指目前跌幅收窄至0.2%，報3595點，深成指、創業板轉升近1%，分別報10750點及2338點。
《經濟通通訊社17日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N