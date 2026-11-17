滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.47%，甫開市已失三千六，其後一度跌至0.6%，報3565.59點，其中，半導體板塊跟隨大市氣氛低迷，隨後見資金抄底，現轉升近4%領漲大市。滬綜指目前跌幅收窄至0.2%，報3595點，深成指、創業板轉升近1%，分別報10750點及2338點。



《經濟通通訊社17日專訊》