內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



習近平指示人民法院工作：以高質量司法更好保障高質量發展和高水平安全

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對人民法院工作作出重要指示指出，加快建設公正高效權威的社會主義司法制度，嚴格落實管黨治黨政治責任，鍛造忠誠乾淨擔當的過硬隊伍，以高質量司法更好保障高質量發展和高水平安全。



多項財政政策工具年末持續用力放大財政資金撬動效應

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臨近年末，多項財政政策工具持續發力，為穩增長注入強勁動能。專家認為，從財政政策實施的脈絡來看，今年更加注重財政資金使用方式創新和財政金融協同，通過精準施策、工具創新，放大財政資金撬動效應。擴大內需將是後續財政政策重點發力的方向。



三組關鍵詞折射機構對資本市場改革新期待

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近期，頭部機構2027年度策略會密集召開。「服務新質生產力」「完善穩市機制」「打造一流投資機構」三組關鍵詞成為這些機構的關注重點。機構人士認為，2027年資本市場改革將邁向深水區。一個投融資更加協調、長期配置價值更加凸顯的資本市場新生態正加速形成。





《上海證券報》



習近平指示人民法院工作：以高質量司法更好保障高質量發展和高水平安全

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對人民法院工作作出重要指示指出，加快建設公正高效權威的社會主義司法制度，嚴格落實管黨治黨政治責任，鍛造忠誠乾淨擔當的過硬隊伍，以高質量司法更好保障高質量發展和高水平安全。



商務部等9部門印發意見健全再生資源回收體系

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商務部等9部門日前印發《關於深入推進再生資源回收體系建設促進回收行業高質量發展的意見》。商務部部長助理袁曉明11月17日在國新辦新聞發布會上表示，下一步，商務部將會同相關部門，指導推動各地貫徹落實《意見》要求，健全再生資源回收體系，促進回收行業高質量發展。



「東吳證券+東海證券」戰略整合過會

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歷時8個多月，東吳證券和東海證券的戰略整合迎來關鍵性進展。11月17日晚間，東吳證券發布公告稱，公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易申請已獲得上海證券交易所併購重組審核委員會審核通過。這也是繼中金公司「三合一」「東方證券+上海證券」之後，年內又一起獲得重要進展的券業併購案例。





《證券時報》



習近平指示人民法院工作：以高質量司法更好保障高質量發展和高水平安全

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對人民法院工作作出重要指示指出，加快建設公正高效權威的社會主義司法制度，嚴格落實管黨治黨政治責任，鍛造忠誠乾淨擔當的過硬隊伍，以高質量司法更好保障高質量發展和高水平安全。



習近平會見越共中央總書記、國家主席蘇林

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11月17日上午，中共中央總書記、國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的越共中央總書記、國家主席蘇林。習近平指出，中方願同越方加強經驗互鑑，堅定相互支持，深化管黨治黨交流，確保中越兩國社會主義事業和國家建設不斷取得新成就。



亞太工商界領袖最關心這三大議題

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11月17日，2026年亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會在深圳前海國際會議中心啟幕。本屆峰會以「共促繁榮，共贏未來」為主題，匯聚了APEC21個經濟體和英國、法國、德國、瑞士等13個域外經濟體的2000餘位政商界代表。本屆APEC工商領導人峰會，亞太工商領袖們最關心的是三件事--AI創新、開放合作與普惠信任。



《經濟通通訊社18日專訊》