《神州經脈》市場觀望深圳APEC會議成果，今日（18日）市況淡靜，滬深兩市成交額僅1.37萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量880億元或6%，創逾16個月低（對上新低紀錄為去年7月3日1.3萬億元）。不過滬綜指止四連跌、收市回升0.09%，報3587.83點，深成指也升0.2%，創業板指升0.85%。盤面上看，算力概念走強，半導體板塊漲1.5%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6653，較上個交易日4時30分收盤價升2點子，三連升，續創11月2日以來逾兩周新高，全日在6.6645至6.6695之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7118，較上個交易日升14點子，五連升，創2022年7月11日以來逾四年四個月新高，較市場預測偏弱約460點。



*今日新聞精選*



1. 國家主席習近平今日上午在深圳出席2026年亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會開幕式並發表主旨演講。習近平表示，中方支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。中國將搭建各國優質商品進入中國市場的高效通道，將為全球工商界提供互促互進的合作環境。中國將從降低關稅、擴大准入等深水區改革，並將為來華投資企業提供更穩定、更可預期的環境。



2. 國家主席習近平今日中午在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的俄羅斯總統普京。習近平強調，要不斷發掘新時代中俄關係的巨大潛力和豐富內涵，以更實舉措深化兩國全方位合作。普京表示，在複雜嚴峻的地緣政治環境下，中俄正以建設性的方式，推動形成更加公正的多極世界秩序。另外，普京在APEC工商領導人峰會開幕式致辭時談及明日將舉行的中俄美峰會，稱期待三方會晤帶來巨大益處。



3. 亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議今日起一連兩天在深圳舉行，國家主席習近平將在明日同俄羅斯總統普京、美國總統特朗普舉行中俄美元首會晤，這將是中俄美三國領導人首次面對面進行三邊會談。今日下午，特朗普乘坐專機由菲律賓飛抵深圳，習近平親自接機。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，三國元首將在峰會上就事關全球和平的重要問題深入交換意見。



4. 國務院台辦今日上午舉行例行新聞發布會，有記者就中俄美元首會晤是否會討論台灣問題提問。發言人陳斌華表示，台灣問題純屬中國內政。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。關於中俄美元首深圳會晤有關情況，有關部門將及時發布消息。



5. 由中證監和網信辦指導、中國上市公司協會承辦的資本市場闢謠平台表示，近日網上傳播關於「國常會上有人表態不會再頻繁救市了」的相關信息，經核查，該信息為謠言，屬編造會議內容、歪曲炒作政策，嚴重擾亂資本市場預期，影響極其惡劣。平台提醒投資者和網民，不信謠、不傳謠，共同維護良好的信息傳播秩序。



6. 國家統計局公布10月份分年齡組失業率數據，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為17.2%，較9回落0.8個百分點，為四個月新低。10月份，25-29歲勞動力失業率為7.3%，較9月回落0.1個百分點；30-59歲勞動力失業率為3.9%，連續四個月持平。國家統計局周一公布，10月份全國城鎮調查失業率降至5.1%，31個大城市城鎮調查失業率亦降至5.1%，均為四個月最低。



7. 據《彭博》報道，中國對沖基金上個月在人工智能相關資產遭拋售期間蒙受重大損失，部分受創最嚴重的基金錄得兩位數跌幅。10月科技股市值下跌，並引發拋售潮蔓延至全球市場，令全球一些最大型公司承受更大壓力，中國對沖基金也因此蒙受損失。面對市場波動，部分基金積極尋找價值投資或逢低吸納部署。渾瑾資本在10月的投資者信中表示，開始增持在中國股市遭錯誤拋售的優質企業，並建立海外油氣資產的投資倉位，特別將相關投資標註為「非AI」。



8. 據大疆官方商城，大疆手持雲台相機Osmo Pocket 4、Osmo Pocket 4P及穿戴相機Osmo Nano三款產品漲價。其中，Osmo Pocket 4P Vlog套裝由4299元調整至4859元，上漲560元。此外，穿戴相機Osmo Nano標準套裝128GB版本售價由2298元漲至2498元，上漲200元。11月13日，大疆表示，受全球半導體及存儲等多項關鍵零部件成本持續大幅上漲的影響，決定對部分產品的建議零售價進行調整。