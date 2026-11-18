美國宣布將進一步限制中國獲取英偉達等企業最先進人工智能芯片和算力，國際研究機構Bernstein表示，美國管制重心從限制芯片出貨轉向限制算力能力本身，新規利空中國大模型公司與雲廠商，但利好本土半導體產業鏈上的關鍵玩家。



Bernstein稱，新規最直接受益者將是中國的AI芯片生態。預計AI算力市場的供需失衡更加顯著，包括華為昇騰、寒武紀(滬:688256)在內的國產廠商有望獲得定價權。此外，新規同步提升了國內先進邏輯製造產能的戰略重要性，強化了中芯國際(00981)(滬:688981)及其他本土晶圓代工廠的長期產能利用率前景。從長期投資角度來看，國內新一輪產能擴張有望啟動，半導體設備行業仍是最終受益者。



半導體板塊整體走強，盛合晶微(滬:688820)彈升11.5%，摩爾線程(滬:688795)漲6.7%，華虹宏力(滬:688347)升6.5%，寒武紀升約4%，瀾起科技(滬:688008)、拓荊科技(滬:688072)、海光信息(滬:688041)升幅居前。



《經濟通通訊社18日專訊》