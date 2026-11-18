英偉達(US.NVDA)財報超預期，帶動美股芯片股盤後大漲。消息利好亞洲股市，A股三大指數高開，滬綜指高開0.33%報3596.55點，深成指高開0.37%，創業板指高開0.61%。盤初半導體、PCB概念股造好。



全球芯片龍頭英偉達公布亮眼季度財報，重新提振市場對人工智能投資主題的信心。英偉達第三財季收入按年大增1.03倍至1158億美元，勝過預期，經調整每股盈利2.68美元亦高於預期的2.48美元。財報發布之際，英偉達正處多事之秋--公司已解除行政總裁黃仁勳的職務，外界擔憂英偉達將面臨更嚴格的監管審查。風波亦延燒至美國對華政策方面，美國政府周一（16日）剛宣布擬阻止中國企業遠程獲取先進算力的措施，又有消息指，早前遭美企反對的中國光收發器進口禁令仍在推進。



機構數據顯示，中國佔全球光收發器市場約三分之二的份額，新易盛(深:300502)和中際旭創(深:300308)等企業主導全球供應，兩者昨日股價收挫，今早狀態回勇，新易盛高開1.3%，中際旭創高開1.8%。



另外，人行今日進行7002億元(人民幣．下同)隔夜逆回購，公開市場有7140億元逆回購到期，即今日淨回籠138億元。



《經濟通通訊社18日專訊》