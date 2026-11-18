國務院台辦今日上午舉行例行新聞發布會，有記者就中俄美元首會晤是否會討論台灣問題提問。發言人陳斌華表示，台灣問題純屬中國內政。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。關於中俄美元首深圳會晤有關情況，有關部門將及時發布消息。



亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議今日起一連兩天在深圳舉行，國家主席習近平將同俄羅斯總統普京、美國總統特朗普於明日舉行中俄美元首會晤。這將是中俄美三國領導人首次面對面舉行三邊會談。



《經濟通通訊社18日專訊》