復旦張江(01349)(滬:688505)公布，公司於近日收到國家藥品監督管理局核准簽發的《受理通知書》，公司研發的鹽酸氨酮戊酸顆粒劑用於非肌層浸潤性膀胱癌手術切除輔助的藥物上市申請獲得受理。



《經濟通通訊社19日專訊》