中國國家主席習近平與夫人彭麗媛昨晚（18日）在深圳為出席亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議的來賓舉行歡迎宴會。宴會開始前，兩人與各經濟體領導人、代表及配偶合照，包括俄羅斯總統普京、美國總統特朗普及日本首相高市早苗。



現場影片顯示，特朗普抵達後先與習近平及彭麗媛握手交談，普京其後走上前，主動伸手與特朗普握手，兩人簡短寒暄後就位拍攝大合照。這是特朗普與普京繼2025年8月阿拉斯加峰會後，首次再度面對面會晤。



新華社報道，習近平發表致辭，代表中國政府和人民熱烈歡迎各國嘉賓來華。習近平指出，亞太經合組織成立以來，開放、創新、合作一直是其鮮明標識。亞太經合組織始終把握時代脈搏、引領亞太經濟一體化進程，助力亞太成為全球經濟最具活力的地區和重要增長引擎。中方擔任今年亞太經合組織東道主以來，在16座城市舉辦了300多場會議和活動，為「中國年」收獲更多重要成果作出貢獻，他期待在19日的領導人會議上同各方共商亞太合作大計、共襄亞太發展大業。



座位安排方面，普京與特朗普在晚宴上分坐於習近平及夫人彭麗媛的左右兩旁。宴會後，習近平和彭麗媛同來賓們共同觀看文藝演出。蔡奇、王毅、何立峰、黃坤明、王小洪等出席活動。



《經濟通通訊社APEC採訪組19日深圳專電》