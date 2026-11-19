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據內媒「每日經濟新聞」報道，韓國娛樂科技公司Galaxy Corporation計劃於明年1月在全球推出實體機器人女團，今年12月將率先在澳門舉辦一場小型機器人K-pop演唱會作為預熱，隨後將表演擴展至阿聯酋迪拜和日本東京。



Galaxy公司的藝人包括權志龍、宋康昊、金鍾國、李泰民等，目標推動「明星IP＋機器人」在實體場景落地。



Galaxy創始人兼CEO崔龍湖表示，該項目的主要合作夥伴是宇樹科技(滬:688836)和在香港上市的Star Plus Legend(巨星傳奇)(06683)，雙方正在探索一種分工模式，即「中國公司提供硬件，韓國方面提供內容」。



機器人硬件由宇樹科技提供，配套軟件和韓流內容則由韓國團隊開發。Galaxy將基於購買的機器人打造音樂會、主題公園和IP衍生品等。雙方均未披露採購規模、供應是否為獨家或合同期限。



*中韓自貿協定第二階段談判完成，「限韓令」鬆綁在望*



與此同時，內地「限韓令」鬆綁在望。中國國家主席習近平和韓國總統李在明昨(18日)在亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議期間舉行了會談。據韓聯社報道，李在明提議再從中方租借一對大熊貓，並希望雙方分階段擴大文化、文創內容交流；習近平對此表示認同，並稱中方願同韓方一道，持續促進兩國人員往來，循序漸進開展健康有益的文化交流。兩人並提到，中韓自貿協定(FTA)第二階段談判已實質性完成，將以此為契機，進一步擴大互惠共贏的經濟合作。



韓方隨後公布，根據中韓FTA第二階段談判，中方承諾在電影和遊戲等領域給予韓國「最惠國待遇」，在網遊和電影等文創內容預審方面適用非歧視原則，並提升旅遊、法律、建築等領域的開放水平。有分析認為，這將推動「限韓令」鬆綁。



《經濟通通訊社19日專訊》