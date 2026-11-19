凱萊英(06821)(深:002821)公布，於昨日首次通過股份回購專用證券帳戶以集中競價交易方式回購21.36萬股A股，佔總股本的0.06%，成交額2999.6萬元（人民幣．下同）。



該集團指，每股最高成交價為142.6元，每股最低成交價為137.65元，符合既定的回購方案。回購資金來源為自有資金及自籌資金，其中自籌資金為從招商銀行天津分行取得的股票回購專項貸款，額度最高不超過6.3億元人民幣。該集團後續將根據市場情況在回購期限內繼續實施回購股份方案。



《經濟通通訊社19日專訊》