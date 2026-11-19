洛陽鉬業(03993)(滬:603993)公布，在昨天，以集中競價交易方式首次回購825.4萬股A股，佔總股本的0.04%，成交總金額為9999.85萬元（人民幣．下同）。



該集團指，每股最高成交價12.53元，每股最低成交價11.97元，股份回購符合相關法律法規及公司回購方案的要求。該集團指，將在回購期限內根據市場情況擇機回購A股。



《經濟通通訊社19日專訊》