11月18日至20日，以「網聯萬物 智興千業」為主題的2026中國5G+工業互聯網大會在湖北武漢舉行。主題會議上，工信部正式啟動2026年「5G+工業互聯網」融合應用城市試點工作。這是繼2024年首批城市試點之後再次啟動該項工作。此次城市試點工作將按要求做好相關工作，遴選高水平城市試點，加強經驗推廣，充分釋放「5G+工業互聯網」乘數效應，支撐先進製造業持續做大做強。



2023年，工信部發布文件，鼓勵有基礎、有條件的地方建設「5G+工業互聯網」融合應用城市試點。2024年，工信部發布首批城市試點名單，南京、武漢、青島、深圳、蘇州、上海、寧波、廣州、瀋陽、成都等10個城市入選。



10個城市均積極推動「5G+工業互聯網」與數位化轉型、人工智能等深度融合。據了解，10個城市入選5G工廠名錄項目共計245個，佔全國總量的18.7%，覆蓋28個國民經濟大類；建設工業5G專網超4500個，佔全國總量的19.3%；工業互聯網標識平均新增註冊量達37.8億個，平均新增解析量達32.5億個，積極推進「鏈網協同」，加速工業互聯網一體化發展；「5G+工業互聯網」相關專利申請量近3800件。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》