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《經濟通通訊20日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平主持亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議並發表重要講話

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11月19日上午，國家主席習近平在深圳國際交流中心主持亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議，並發表題為《建設亞太共同體，續寫「亞太奇蹟」新篇章》的重要講話。



習近平主持中俄美元首會晤

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11月19日下午，國家主席習近平在深圳同俄羅斯總統普京、美國總統特朗普舉行中俄美元首會晤。三國元首圍繞「維護世界和平，促進大國關係戰略穩定」主題進行深入討論。



習近平會見美國總統特朗普

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11月19日下午，國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的美國總統特朗普。習近平指出，我期待同特朗普總統一道，繼續為中美關係領航掌舵，確保這艘大船始終沿著正確航線揚帆遠航。





《上海證券報》



習近平主持亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議並發表重要講話

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11月19日上午，國家主席習近平在深圳國際交流中心主持亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議，並發表題為《建設亞太共同體，續寫「亞太奇蹟」新篇章》的重要講話。



習近平主持中俄美元首會晤

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11月19日下午，國家主席習近平在深圳同俄羅斯總統普京、美國總統特朗普舉行中俄美元首會晤。三國元首圍繞「維護世界和平，促進大國關係戰略穩定」主題進行深入討論。



量身定製融資方案，銀行加碼支持「六張網」建設

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政策層面引導金融資源向「六張網」建設領域集聚，銀行業也加碼布局，為相關項目量身定製融資方案。業內人士普遍認為，銀行支持「六張網」建設，既有利於穩定基建投資、擴大有效需求，也有助於優化金融資源配置，為銀行業提供優化資產結構、培育新的信貸增長點等機遇。





《證券時報》



習近平主持亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議並發表重要講話

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11月19日上午，國家主席習近平在深圳國際交流中心主持亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議，並發表題為《建設亞太共同體，續寫「亞太奇蹟」新篇章》的重要講話。



習近平主持中俄美元首會晤

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11月19日下午，國家主席習近平在深圳同俄羅斯總統普京、美國總統特朗普舉行中俄美元首會晤。三國元首圍繞「維護世界和平，促進大國關係戰略穩定」主題進行深入討論。



工信部啟動2026年「5G+工業互聯網」融合應用城市試點工作

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11月18日至20日，以「網聯萬物，智興千業」為主題的2026中國5G+工業互聯網大會在湖北武漢舉行。主題會議上，工信部正式啟動2026年「5G+工業互聯網」融合應用城市試點工作。這是繼2024年首批城市試點之後再次啟動該項工作。