美國聯邦通訊委員會(FCC)周四以國家安全為由，投票通過禁止中國電訊公司直接接入美國電話號碼，以防止與詐騙相關的自動撥號電話。



FCC主席卡爾(Brendan Carr)早前表示，FCC將加強對抗惡意行為和非法自動撥號的第一道防線。



此舉將禁止中移動(00941)(滬:600941)、中電信(00728)(滬:601728)及聯通(00762)及其他支援IP技術的服務供應商直接接入。FCC先前已禁止這三家公司向美國提供國際電訊服務。



《經濟通通訊社20日專訊》