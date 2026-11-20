11月19日下午，中俄美元首首次面對面會晤。新華社報道，中國國家主席習近平主持與俄羅斯總統普京、美國總統特朗普的會談。三國元首圍繞「維護世界和平，促進大國關係戰略穩定」主題進行深入討論。



習近平指出，中俄美三國最高領導人有史以來首次聚首，具有開創性意義。歷史告訴我們，大國和則世界安，大國鬥則世界亂。人類生活在同一個地球村，是一個命運共同體。在這個地球村裏，大國肩負著特殊責任。大國良性互動不是選擇題，而是必答題。近年來，中國推進中俄新時代全面戰略協作夥伴，積極構建中美建設性戰略穩定關係，推動形成和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。中俄美作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，應該當好表率，合作應對全球性挑戰，共同維護世界和平穩定，為人類進步作出更大貢獻。



*習：大國不衝突不對抗，守住和平共處底線*



習近平指出，大國如何正確相處、共同為世界和平托底，是必須答好的時代課題。他就此提出4點看法：第一，堅持相互尊重。相互尊重是大國交往的基本準則。中俄美三國國情不同，要彼此尊重、求同存異、共同發展，包括尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，尊重彼此核心利益和重大關切。要堅持不干涉別國內政，不干涉彼此內部事務。在涉及對方的重大敏感問題上，要提前溝通、換位思考、謹慎行事，特別是不能觸碰對方的底線。



第二，堅持和平共處。中俄美要做夥伴、做朋友，不衝突、不對抗，守住和平共處底線。中俄美都是二戰主要戰勝國，應當堅定維護戰後國際秩序，維護《聯合國憲章》宗旨，捍衛來之不易的二戰勝利成果。核戰爭打不贏也打不得，要盡一切努力防止。



第三，堅持合作共贏。中俄美三國發展稟賦不同，經濟互補性強，可以發揮自身優勢，互通有無。應該加強經貿合作，共同做大合作蛋糕，實現雙贏共贏，而不能搞「脫勾斷鏈」。全球能源安全面臨嚴峻挑戰，三國可以加強溝通和協調，共同維護能源產業鏈供應鏈穩定暢通，維護全球能源市場安全穩定。



*三國堅持對話協商，多做勸和促談工作*



第四，堅持對話協商。三國要保持常態化高層交往，暢通各層級對話渠道，建立危機溝通和預防機制，確保誤判少發生、分歧管得住、摩擦不升級。國際社會期待大國就熱點問題多做勸和促談工作，中俄美三國應該繼續推動衝突當事方通過政治外交手段化解紛爭。



普京表示，俄中美三國要堅持主權平等、不干涉內政原則，通過合作尋找平衡解決關切的辦法。俄方願同中方和美方相互尊重、平等對話、和平共處、妥處分歧，促進自由開放的國際貿易，維護能源、糧食安全，加強人工智能治理國際合作，共同為世界和平安全作出貢獻。



*特朗普指三方應共同防止核擴散、維護穩定*



特朗普表示，美中俄三國元首會晤舉世矚目、非常重要，創造了歷史。三國都是有核國，對維護世界和平穩定負有特殊重要的責任。三方應共同防止核擴散，避免核武器給人類帶來災難。維護穩定、實現和平需要對話，任何問題都應通過對話解決。我期待同習近平主席和普京總統一道，更好地保護我們的地球，使未來更安全。



三國元首還就烏克蘭危機、防止核武器擴散、中東局勢、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見。



會後，三國發表《中俄美元首和平宣言》。宣言稱，中俄美三國元首重申核戰爭打不贏也打不得；三國將就減少核風險、防止核擴散進行對話。同時，三國計劃增加精煉石油產品的生產和供應；三國重申能源穩定流動的重要性。



《經濟通通訊社APEC採訪組20日深圳專電》