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今日上午，國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的泰國總理阿努廷。



習近平強調，中泰兩國要密切政府、政黨、立法機構等交往，加強治國理政經驗交流，維護共同戰略利益。中泰經貿合作的本質是互利共贏、共同發展，雙方要加強戰略對接，用好經貿、科技、數字經濟等合作機制，做大做強農業、互聯互通等傳統合作，培育壯大人工智能、新能源汽車、航空航天、防災減災救災、水資源治理等合作新增長點，共同打造地區科技創新和產業合作高地。中泰兩國血緣相親、人文相通，要加強文化、教育、旅遊等合作，讓中泰友好更加深入人心。同時，雙方要加大打擊網賭電詐等違法犯罪活動，為兩國人員往來營造更加安全的環境。雙方還要加強多邊協作，攜手維護全球南方共同利益。中方願為泰柬關係早日實現轉圜發揮積極作用。



*阿努廷：堅決打擊網賭電詐，歡迎更多中國民眾赴泰旅遊*



阿努廷表示，泰方願同中方繼續密切高層交往，加強貿易、投資、科技、產供鏈、互聯互通等合作，擴大人文交流，增進人民友好。泰方將堅決打擊網賭電詐等跨國犯罪，保護好在泰中國公民安全，歡迎更多中國民眾赴泰旅遊。泰方讚賞中方在國際事務中的卓越領導力，祝賀中方成功舉辦亞太經合組織領導人非正式會議，祝賀習近平主席成功主持中俄美元首歷史性會晤。泰方期待同中方繼續在東盟－中國合作、瀾湄合作、亞太經合組織等多邊機制中加強協調，維護多邊主義。泰方讚賞並期待中方繼續為調解泰柬邊境衝突發揮建設性作用。



《經濟通通訊社20日專訊》