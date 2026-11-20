本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

美股隔晚收黑，AI及科技股持續遭到大規模拋售，亞洲股市大幅下挫，外圍波動影響A股走頹。滬綜指今日盤中最低見3500.83點，險失三千五整數關，午後多隻熱門寬基ETF顯著放量，A股跌幅顯著收窄。滬綜指全日挫1.23%，報3533.79點，本周跌2.77%，連跌兩周；深成指今日跌幅3.09%，創業板指軟3.54%。成交維持低位，滬深兩市全日成交額1.42萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日增量1171億元或9%。



分析人士認為，股市短期已經由恐慌情緒主導，儘管外資在A股的佔比不高，但隨海外市場跟跌特徵明顯。今日科技股陷入調整，半導體板塊領跌，存儲芯片挫6.8%最傷，摩爾線程(滬:688795)跌逾11%，瀾起科技(滬:688008)跌6.7%。美國因英偉達風波加強對華AI芯片及算力出口圍堵，路透援引知情人士報道，台積電正收緊對中國芯片設計公司的限制，暫停部分此前獲批准的先進製程訂單。



上漲方面，尾盤銀行股加入救市，「工、中、建」三大行續創歷史新高，工商銀行(滬:601398)漲3.3%，建設銀行(滬:601939)收升3.07%，中國銀行(滬:601988)升2.7%。



另外，深圳APEC峰會重頭戲中俄美元首會晤落幕，三國發和平宣言，雖然達成防止核擴散及增石油生產供應等共識，但市場普遍認為實際成果有限，對投資市場無甚提振。本周滬指跌2.77%，連跌兩周共3.18%。除APEC峰會，另一影響A股走勢重要的因素是10月經濟數據表現差過預期；工業增加值創三個月最低增速，消費持續疲軟，分析人士認為，對穩經濟和穩市場的政策預期正在升溫。



滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 3954.56 -0.76 上證指數 3533.79 -1.23 7025.74 深證成指 10256.39 -3.09 7196.27 創業板指 2212.13 -3.54 科創50 1231.09 -3.12 B股指數 263.55 -0.17 1.32 深證B指 1091.33 -1.84 0.76



《經濟通通訊社20日專訊》