中國外交部發言人郭嘉昆今日下午主持例行記者會，韓國《中央日報》記者提問稱，昨天中俄美元首會晤在深圳成功舉行，習近平主席提出四點看法，包括三國要保持常態化高層交往，「請問下月美國舉辦的G20峰會期間，美方舉辦第二次三國元首會晤的話，中方如何回應？」



郭嘉昆對此表示，「昨天中俄美元首會晤成功舉行，中方已經發布了消息稿，你可以查閱」。



《經濟通通訊社20日專訊》