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中國外交部發言人郭嘉昆宣布，應新加坡副總理顏金勇邀請，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥將於11月22日至23日訪問新加坡，同顏金勇副總理共同主持中新雙邊合作聯委會第二十二次會議、中新蘇州工業園區聯合協調理事會第二十七次會議、中新天津生態城聯合協調理事會第十八次會議、中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目聯合協調理事會第十次會議。



郭嘉昆表示，中國和新加坡互為友好近鄰和重要合作夥伴。在兩國領導人戰略引領下，中新關係保持良好發展勢頭，各領域合作成果豐碩。今天上午，習近平主席同新加坡總理黃循財舉行重要會晤，為下階段中新關係發展指明方向。郭嘉昆指出，中新雙邊合作機制會議是統籌兩國合作的最高級別機制平台，中方願同新方共同開好此次機制會議，落實兩國領導人戰略共識，統籌規劃下步合作，更好服務各自現代化建設，推動中新全方位高質量的前瞻性夥伴關係取得更大進展，為地區發展繁榮作出積極貢獻。



*中新簽署自貿協定4.0版升級談判諒解備忘錄*



據官媒報道，習近平在與黃循財的會晤中指出，中新雙方要把握時代潮流，加強戰略溝通，增進團結協作，推動中新全方位高質量的前瞻性夥伴關係不斷邁上新台階。要築牢政治互信，維護共同利益；要繼續高質量共建「一帶一路」，高水平運營重大合作項目，啟動自貿協定4.0版談判，在數字經濟、綠色發展、人工智能等領域打造標誌性合作成果，推動雙邊合作向新、向智、向綠轉型。



此外，中國商務部宣布，部長王文濤今日與新加坡副總理兼能源、貿易及工業部長顏金勇簽署《關於啟動中國－新加坡自由貿易協定4.0版升級談判的諒解備忘錄》。雙方同意在中國－東盟自貿區、《區域全面經濟夥伴關係協定》、中國－新加坡自貿協定及升級議定書基礎上，進一步在政府採購、數字相關經貿規則等雙方共同感興趣的領域開展談判，以期進一步擴大中新經貿合作，推動雙邊關系深化發展。



《經濟通通訊社20日專訊》