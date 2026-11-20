在今日舉行的鴻蒙智行享界V8及星芒品牌發布會上，華為常務董事、終端BG董事長余承東正式發布鴻蒙智行首款純電MPV享界V8，指新車按L3級自動駕駛架構設計，還稱「L3自動駕駛來了以後，開車就不用摸方向盤了，開車是可以睡覺的，別睡死過去就行了。20秒還是多少秒給你喚醒就可以了」。



余承東「開車可以睡覺」的言論隨即引起熱議。發布會後，余承東在社交平台發文糾正該言論稱：「享界V8現在給大家用的是L2輔助駕駛，L3的硬件能力已具備，但還沒有開放。大家用輔助駕駛要專心開車、按要求握好方向盤。現在還是L2時代，大家一定要注意安全，開車不能睡覺。」



據了解，享界V8已開啟全國首個120km/h L3級自動駕駛跨城高速路測。新車四個版本，售價31.98萬-42.98萬元人民幣起，其中Ultra與Ultra+版本L3級自動駕駛架構設計，搭載華為乾崑智駕ADS5，配備896線雙光路圖像級激光雷達在內的四激光雷達方案，全車傳感器總數38個。



《經濟通通訊社20日專訊》