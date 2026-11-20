可孚醫療(01187)(深:301087)公布，斥9948萬元人民幣收購合肥康居人醫療器械科技60%股權。
該集團指，合肥康居人從事以製氧機和霧化器為主的醫療器械的研發、生產、銷售和服務，今年首10個月虧損1156萬元人民幣。該集團指，收購屬於同業橫向整合，有助於整合雙方在產品研發、生產製造、品牌及渠道等方面的資源，進一步完善製氧機產品矩陣。
《經濟通通訊社20日專訊》
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20/11/2026 08:19
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該集團指，合肥康居人從事以製氧機和霧化器為主的醫療器械的研發、生產、銷售和服務，今年首10個月虧損1156萬元人民幣。該集團指，收購屬於同業橫向整合，有助於整合雙方在產品研發、生產製造、品牌及渠道等方面的資源，進一步完善製氧機產品矩陣。
《經濟通通訊社20日專訊》
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