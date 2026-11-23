埃斯頓A股(深:002747)曾一度漲停，漲停價26.68元(人民幣．下同)，現報26.67元，升10%，最低價23.77元；成交4418萬股，成交金額11.1億元；量比1.7倍，換手率5.6%。
埃斯頓H股(02715)升8.1%，報13.9港元，最高價13.9港元，最低價12.61港元；成交626.66萬股，成交金額8340萬港元；主動買沽比率57:43，資金淨主動買入1153萬港元。埃斯頓A股較H股呈125.4%溢價。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/11/2026 13:44
埃斯頓A股(深:002747)曾一度漲停，漲停價26.68元(人民幣．下同)，現報26.67元，升10%，最低價23.77元；成交4418萬股，成交金額11.1億元；量比1.7倍，換手率5.6%。
埃斯頓H股(02715)升8.1%，報13.9港元，最高價13.9港元，最低價12.61港元；成交626.66萬股，成交金額8340萬港元；主動買沽比率57:43，資金淨主動買入1153萬港元。埃斯頓A股較H股呈125.4%溢價。
《經濟通通訊社23日專訊》
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