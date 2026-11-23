昭衍新藥A股(滬:603127)曾一度漲停，漲停價35.44元(人民幣．下同)，現報35.39元，升9.8%，最低價31.5元；成交2966萬股，成交金額9.87億元；量比1.4倍，換手率4%。
昭衍新藥H股(06127)升7.9%，報19.02港元，最高價19.04港元，最低價17港元；成交355.81萬股，成交金額6468萬港元；主動買沽比率51:49，資金淨主動買入235.53萬港元。昭衍新藥A股較H股呈118.6%溢價。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/11/2026 13:46
昭衍新藥A股(滬:603127)曾一度漲停，漲停價35.44元(人民幣．下同)，現報35.39元，升9.8%，最低價31.5元；成交2966萬股，成交金額9.87億元；量比1.4倍，換手率4%。
昭衍新藥H股(06127)升7.9%，報19.02港元，最高價19.04港元，最低價17港元；成交355.81萬股，成交金額6468萬港元；主動買沽比率51:49，資金淨主動買入235.53萬港元。昭衍新藥A股較H股呈118.6%溢價。
《經濟通通訊社23日專訊》
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