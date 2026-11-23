根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(20日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2460
|303
|1700
|41
|2905
|36
|H股總數
(隻)
|530
|16
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1051
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|16712
|304
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|405078
|634
|496097
|977
|340046
|335
|流通市值
(億元)
|-
|-
|476921
|662
|289800
|335
|平均PE
(倍)
|11.05
|24.50
|13.31
|10.23
|23.29
|9.07
|成交
百萬元
|270384
|1372903
|720715
《經濟通通訊社23日專訊》
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