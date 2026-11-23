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菲律賓近日揭發警員涉案的綁架勒索案，一名30歲中國籍女富商在菲律賓遭人綁架勒索，直到最近支付近1800萬披索（約221萬港元）才獲釋。令人意外的是，當地警方追查涉案8名綁匪，竟全是國家警察刑事偵查大隊的現役警員，其中一名少校階級的警官已因涉及另起搶案遭逮捕，其餘人等仍在追緝中。



據《中國僑網》等媒體報道，去年2月17日下午3時45分左右，中國女富商王超群及兩名員工在馬尼拉遭人強行擄走，在王超群家屬支付近1800萬披索贖金後，3人才獲釋。警方追查發現，8名涉案者均是刑偵大隊警員，階級從上士、中士到下士都有，其中少校桑托斯(Jasper Benedict Santos)被認為是主謀。



菲律賓國家警察廉政監察與執法大隊(IMEG)已依綁架及嚴重非法拘禁罪，對8人提出刑事指控，另因涉嫌嚴重失職、損害警察形象，將他們移送內務處進行行政調查。警察總長則下令，對這些涉案員警啟動簡易免職程序。不過，檢方已駁回對桑托斯的刑事指控，行政部分尚未定案。而他早一步被捕，起因是涉持槍搶劫案。



*主謀涉另一單搶劫金飾落網*



11月16日晚間10時40分左右，緝毒大隊巡警正在加洛干市一家便利店外，準備交易一條價值70萬披索（約8.5萬港元）的金手鐲，沒想到突有搶匪殺出，不但把金手鐲搶走，連同巡警手槍、3部手機、1輛本田摩托車也一併搶走，總計價值約120萬披索（約14.7萬港元）。桑托斯隨後被逮，他矢口否認犯案，表示要在法庭說明案情。



《經濟通通訊社23日專訊》