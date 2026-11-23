上海、深圳和北京證券交易所22日宣布，自11月30日起，將投資者融資買入證券最低保證金比例由100%調低至80%；滬深交易所同時推出新一批降費措施。



據《上海證券報》引述業內測算，融資保證金比例下限降至80%，有助降低新增資金開倉成本、盤活融資合約存量資金，有望釋放4000億元(人民幣．下同)增量資金。



上海交易所官網新聞稿指出，近期融資交易活躍度明顯下降，整體槓桿水平不高；根據法定逆周期調節安排，適當降低融資保證金比例，有助適度提高槓桿比例、釋放融資空間、提升市場流動性，促進市場長期穩定健康發展。



*滬深推新一批降費措施，向市場讓利



此外，滬深交易所同步推出新一批降費措施，包括免收交易單元使用費、減免數據中心相關服務費用等，並將今年初已實施的免收上市費、債券交易經手費等措施有效期再延長兩年。深圳和上海交易所預計，今次新推出的降費措施，分別向市場讓利13.9億元和13.68億元，本年度整體降費金額分別逾22億元和逾24億元。



中國結算亦發布通知，自明年1月1日起至2028年底，繼續暫免收取綠色公司債券、科技創新公司債券和民營企業公司債券的登記結算費用，以切實助力降低融資費用，降低交易所債券市場交易成本。



《經濟通通訊社23日專訊》