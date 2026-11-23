A股三大指數走勢不一，滬綜指開盤未幾已經失守三千五大關，深成指及創業板則探底回升，半日分別升0.24%及1.22%。滬深兩市半日成交額9163億元(人民幣．下同)，較上個交易日同時段成交增605億元或7%。



盤面上，油股跌幅居前，洲際油氣(滬:600759)跌停，中國石油(滬:601857)挫4.3%。由於擔心AI行業能否繼續提振經濟增長，金融市場遭遇廣泛拋售，這一勢頭蔓延至大宗商品市場，油價下跌，布蘭特原油期貨今早下跌0.3%，報每桶92.29美元；美國西德克薩斯中質油期貨跌幅0.18%，報每桶83.26美元。



另外，滬深半導體板塊跟隨外圍走弱，上午挫1.8%，美國費城半導體指數上周五（20日）收盤暴跌10.7%，創七個半月新低。個股方面，中科飛測(滬:688361)收低7.4%，北方華創(深:002371)跌6.8%。



至於人形機器人概念則逆市走強，安培龍(深:301413)、飛亞達(深:000026)、光洋股份(深:002708)等多股升停。特斯拉CEO馬斯克早前表示，預計未來12-18個月，Optimus人形機器人就能做到倒垃圾、洗碗等家務勞動。這一表態直接點燃市場對人形機器人C端(家庭)萬億級消費市場的想象空間。



《經濟通通訊社23日專訊》