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國務院台灣事務辦公室與中國進出口銀行今日在北京簽署《「十五五」時期促進兩岸融合發展金融合作協議》。根據協議，中國進出口銀行將於「十五五」時期在支持廣大台商台企扎根大陸發展、涉台園區建設、大陸企業赴台投資、兩岸企業貿易往來、大陸台資企業參與共建「一帶一路」等方面加強綜合金融服務，提供融資支持。



在協議簽署儀式上，國台辦主任宋濤致辭表示，協議的簽署是國台辦、進出口銀行深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，為台商台企解決融資問題、支持廣大台商台企把握「十五五」發展機遇、在大陸實現更好發展的具體舉措和積極行動。我們將秉持兩岸一家親理念，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。協議為台商台企搶抓新發展機遇、融入新發展格局、參與高質量發展和共建「一帶一路」提供支持。希望廣大台商台企堅定信心深耕大陸，積極參與中國式現代化建設和兩岸經濟合作，共同壯大中華民族經濟。



*金融資源向兩岸融合發展重點領域傾斜*



中國進出口銀行董事長陳懷宇表示，進出口銀行始終把做好對台金融服務擺在重要位置，聚焦貿易高質量發展、先進製造業、共建「一帶一路」等重要方向，將以企業和項目為合作紐帶，將金融資源向兩岸融合發展重點領域傾斜，為推動兩岸「聯合出海」和經貿融合走深走實作出積極貢獻。



全國台企聯會長李政宏表示，協議的達成是一場「及時雨」，依托進出口銀行的政策性金融支持，台商台企參與「雙循環」、共建「一帶一路」將更有信心、更有支撐。台企聯和廣大台商台企堅定看好大陸前景，將搶抓「十五五」發展機遇，在大陸實現更好更優發展。



《經濟通通訊社23日專訊》