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人力資源社會保障部今日發布《社會保險基金監督條例（徵求意見稿）》，從即日起至12月23日向社會公開徵求意見。意見稿聚焦基本養老保險、工傷保險、失業保險基金的支付、管理、投資運營，明確基金管理的原則和要求，規定基金監督的職責、權限、措施，以及欺詐騙保等違法違規行為的法律責任，維護社會保險基金安全，守護人民群眾「養老錢」、「保命錢」。條例的出台將有利於保障參保人員享受社會保險待遇的合法權益，增強社會保險基金安全性和可持續性。



其中，條例明確，在確保待遇正常支付前提下，存入社保基金財政專戶的社保基金應當按照規定購買國債、轉存定期存款，合理搭配通知存款、協定存款等，促進基金保值增值。基本養老保險基金按照國務院規定，可以委托國務院授權的機構實行市場化投資運營，在保證安全的前提下實現保值增值。



此外，社保基金應當按照國家規定的範圍、項目、計發標準和年度預算支出，切實保障參保人員權益。社保基金支出應當嚴格履行申報審核程序。社保經辦機構按照規定提交用款計劃，財政部門按照規定審核用款計劃後及時撥付基金。



條例又列明，國家鼓勵和支持社會各方面參與社會保險基金監督。任何組織和個人有權對侵害社會保險基金的違法違規行為進行舉報。人社行政部門應當暢通舉報渠道，依法及時處理。對查證屬實的舉報，按照有關規定給予舉報人獎勵。



條例並強調，社保基金執行國家統一的財務和會計制度，按照險種分別建賬，分帳核算。社保基金專款專用，任何組織和個人不得隱匿、轉移、侵佔、挪用或者違規投資運營。



《經濟通通訊社23日專訊》