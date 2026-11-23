賽力斯(09927)(滬:601127)公布，截至上周五（20日），通過上海證券交易所以集中競價交易方式回購約1779.6萬股A股，佔總股本的1.02%，支付總金額約9.94億元，每股回購最高價91元、每股最低價42.24元，回購的股份將全部註銷。



另外、該集團指，自7月13日以來，控股股東已累計增持622.3萬股，其中約303.1萬股A股，增持金額約1.57億元，以及319.24萬股H股，增持金額約1.1億港元。



《經濟通通訊社23日專訊》