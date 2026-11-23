山東黃金(01787)(滬:600547)公布，於上周五(20日)、通過上海證券交易所以集中競價交易方式首次回購40萬股A股，佔總股本比例0.009%，支付的總金額約898萬元(人民幣．下同)。



該集團指，回購成交的每股最高價22.53元，每股最低價22.38元、回購股份符合相關法律法規及公司回購股份方案的規定。該集團將在回購期限內根據市場情況擇機回購A股。



《經濟通通訊社23日專訊》