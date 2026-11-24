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神舟二十四號載人飛行任務今日舉行新聞發布會，中國載人航天工程辦公室發言人宣布，神舟二十四號載人飛船將於北京時間11月25日(明日)上午08時18分發射，乘組由航天駕駛員湯洪波、航天飛行工程師武毅、載荷專家穆罕默德．齊尚．阿里3人組成，湯洪波任指令長。



*航天員朱楊柱執行一年期在軌駐留試驗任務*



這是中國載人航天工程首個包含外籍航天員的飛行乘組。按照計劃，首位外籍航天員將隨神舟二十三號載人飛船返回；神舟二十三號乘組航天員朱楊柱，將繼續留軌執行神舟二十四號載人飛行任務，成為中國首位在軌駐留一年的航天員。



一年期在軌駐留試驗任務將通過建立全新的太空人體研究體系，開展跨學科前沿科學實驗研究，探索解答太空飛行環境人體適應與重塑的內在機制，建立宏觀與微觀結合的太空人體研究數據庫，產出一批原創成果。同時，該任務還將系統驗證長期飛行航天員身心健康、工作、生活保障能力，進一步積累航天員保障技術實踐經驗，豐富完善在軌健康、工作、生活三大保障體系，穩步提升中國空間站的航天員駐留保障水平。



*港產航天員黎家盈很好完成神舟二十三號各項任務*



另外，發言人表示，航天員黎家盈在神舟二十三號任務中擔任載荷專家，在空間科學研究、技術試驗和科普授課等方面很好完成了各項任務。她同隊友與地面科研人員密切配合、高效協同，完成了空間水稻多代遺傳穩定性與環境適應性調控的分子機理研究等科學實驗。在出艙活動中，她在艙內操作機械臂，為航天員朱楊柱、張志遠提供了有力支持，輔助兩名隊友順利完成了太陽翼維修和空間碎片防護裝置安裝等任務。在「天宮課堂．港澳專場」授課活動中，她與隊友共同擔任「太空教師」，通過天地連線向青少年生動演示微重力實驗，介紹航天員如何在空間站開展科研活動，讓港澳同胞直觀了解祖國航天事業的輝煌成就，厚植愛國情懷，取得熱烈反響。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》