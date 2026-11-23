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瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius認為歐美經濟增長差距擴大，並對中國股票維持「中性」評級。



*歐洲要收窄增長差距，需加強政治協調並推行改革*



自2007年以來，美國經濟累計增長49%，歐元區則僅增長22%。人口結構差異可解釋部分增長落差，但兩者生產力差距持續擴大的問題，更值得深入探討。疫情期間，美國透過收入支援減輕失業帶來的財務壓力，卻近乎沒有採取縮短工時等保就業計劃。相比之下，歐洲的停工留職計劃讓僱員得以保住工作。不過，這或過度拖慢了那些正在擴張的行業的招聘步伐，而歐洲靈活性較低的勞工法例亦可能進一步令問題加劇。



俄烏戰事引發的能源衝擊，令歐美經濟差距進一步擴大。進口價格上升削弱歐洲購買力，美國則受惠於其能源淨出口國地位。要收窄生產力及經濟增長差距，歐洲需要加強政治協調並推行改革，即使改革難免帶來陣痛；然而歐洲政局日益分化，導致發展方向背道而馳。



*在缺乏更多政策支持下，中國企業盈利料持續疲弱*



中國方面，K形經濟格局愈趨明顯，科技出口強勁，抵銷內需疲弱的影響。與2024年不同，目前的經濟增長動力足以在毋須刺激措施下，達到4.5%的增長目標。儘管如此，若明年外部需求轉弱，中國仍有空間加大投資。在缺乏更多政策支持下，企業盈利料將持續疲弱，因此該行目前對中國股票維持「中性」評級。



股市方面，板塊輪動明顯，防守股跑贏周期股的幅度，已達到通常在大市回調20%時才會出現的水平，惟標普500指數目前僅下跌6%。因此，防守股估值現已偏高。在相對配置上，該行仍偏好優質股。隨著經濟周期步入後期，投資者亦應避免過早入市。



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《環富通基金頻道23日專訊》