公安部網安局今日公布了2026年度使用AI工具編造傳播網絡謠言的10宗典型案例。這些案例均依託「淨網-2026」專項行動查辦，涉案人員或因博取關注、吸粉引流，或因發洩情緒、直播帶貨，利用AI工具生成虛假視頻、圖片或文案，最終被採取刑事強制措施或行政處罰。



10宗案例的分布勾勒出當前AI造謠的主要類型。災情與險情類佔比最高，其中，張家界大峽谷玻璃橋坍塌、廣州花都夜市暴雨水浸、湖北人造毒大米生產線此類內容畫面直觀、情緒衝擊強，傳播速度遠快於文字闢謠。



在法律後果上，10宗案例呈現明顯的分層。馬某某、伍某某、韓某某因涉及災情險情或冒充警察，被依法採取刑事強制措施，對應的是《刑法》第二百九十一條之一第二款「編造、故意傳播虛假信息罪」的適用範疇。其餘案例中，編造走私案件、藝人帖文、高考調包、毒大米、諾如病毒及校服塑料、冒用形象帶貨的行為人，均被處以行政處罰，依據的是《治安管理處罰法》第二十九條關於散布謠言故意擾亂公共秩序的規定。



此外，公安部披露，2026年上半年全國共偵辦利用AI工具生成網絡謠言案件170餘宗，依法查處190餘人；截至9月，「淨網-2026」專項行動累計偵破AI生成等網絡謠言案件1.1萬餘宗。



《經濟通通訊社24日專訊》