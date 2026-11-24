天齊鋰業(09696)(深:002466)A股現價升1.08%，報32.81元（人民幣．下同）；H股升逾1%。董事長蔣安琪提議公司以自有資金或自籌資金，透過深交所以集中競價交易方式回購部分已發行A股，回購資金總額不低於4億元、不超過8億元。回購股份將用於註銷及維護公司價值及股東權益，或作股權激勵、員工持股計劃。(ha、da)
《經濟通通訊社24日專訊》
【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票
24/11/2026 11:08
天齊鋰業(09696)(深:002466)A股現價升1.08%，報32.81元（人民幣．下同）；H股升逾1%。董事長蔣安琪提議公司以自有資金或自籌資金，透過深交所以集中競價交易方式回購部分已發行A股，回購資金總額不低於4億元、不超過8億元。回購股份將用於註銷及維護公司價值及股東權益，或作股權激勵、員工持股計劃。(ha、da)
《經濟通通訊社24日專訊》
【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票
上一篇新聞︰24/11/2026 11:30 《華為動向》華為推出首款血糖監測產品，已開啟預售首發價299元
24/11/2026 11:32 《神州金融》上海浦東離岸金融規定草案徵求意見，支持數字人民幣跨境離岸基建
24/11/2026 11:32 《Ａ股行情》AI及半導體領軍，滬綜指半日升0.47%，創業板漲1.9%
24/11/2026 11:31 《Ａ股焦點》市場持續憂慮供應增加，油價低位收市，石油股沽壓重
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股
A股N
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF