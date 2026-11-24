天齊鋰業(09696)(深:002466)A股現價升1.08%，報32.81元（人民幣．下同）；H股升逾1%。董事長蔣安琪提議公司以自有資金或自籌資金，透過深交所以集中競價交易方式回購部分已發行A股，回購資金總額不低於4億元、不超過8億元。回購股份將用於註銷及維護公司價值及股東權益，或作股權激勵、員工持股計劃。(ha、da)



《經濟通通訊社24日專訊》