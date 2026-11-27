中國11月官方製造業PMI將於下周一（30日）09:30公布，RatingDog製造業PMI定於下周二（1日）09:45公布。路透綜合13家分析機構預估中值顯示，受季節性因素影響，中國11月官方製造業採購經理人指數(PMI)料略回升至49.4，但仍是連續第二個月位於榮枯線下方。



另據四家機構預估中值顯示，調查樣本更側重東南沿海中小企業的中國11月RatingDog製造業PMI料降至51.5。



投行高盛表示，儘管11月經季節調整的新興產業PMI回落，但鋼鐵產量等高頻指標環比上升，中國11月官方製造業PMI料小幅升至49.5。其並預計，11月RatingDog製造業PMI升至52.2，這主要得益於沿海地區港口活動較上月有所增強。此外，RatingDog製造業PMI在11月似乎也存在一定的季節性上行傾向。



中國11月戰略性新興產業PMI(EPMI)環比下行7.4個點至50.6，主要受季節性由旺轉淡壓制。各主要指標均有不同程度回落。



在廣發證券資深宏觀分析師王丹看來，EPMI偏弱可能對整體製造業PMI造成拖累，但從高頻數據看，傳統行業景氣度多數環比略有改善。



她還指出，11月整體製造業PMI數據在季節性上指向小幅上行，考慮到今年10月PMI表現偏弱，11月環比回升概率有所加大。



《經濟通通訊社27日專訊》